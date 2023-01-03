Мостовой — о конфликте с Шалимовым: «Я старался поддерживать хорошие отношения»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с бывшим одноклубником по «Спартаку» Игорем Шалимовым.

«У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравится, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные и что я могу сделать? Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Шалимов и Мостовой выступали вместе за «Спартак» с 1987 по 1991 год.