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Сегодня, 13:00

Мостовой — о конфликте с Шалимовым: «Я старался поддерживать хорошие отношения»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что у него нет конфликта с бывшим одноклубником по «Спартаку» Игорем Шалимовым.

«У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения. Кому-то это может не нравится, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные и что я могу сделать? Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Шалимов и Мостовой выступали вместе за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-shalimove-u-menya-ni-s-kem-net-voiny-so-vsemi-staralsya-podderzhivat-khoroshie-otnosheniya-217641/
Александр Мостовой
Игорь Шалимов
ФК Спартак (Москва)
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