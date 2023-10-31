Мостовой считает, что Абаскаль никогда не приведет «Спартак» к чемпионству

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Гильермо Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом.

«Абаскаль сказал, что работает по 12 часов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать. Мне понравились слова Лички, который сказал: «Ребят, что вы жалуетесь? Люди живут на 30.000 рублей с долгами и кредитами». А тут Абаскаль, который мяч никогда не видел и не знает, как его остановить, будет рассказывать нам что-то. Еще оценил слова Ловчева — он сказал, что у нас хорошая страна — людей учим в футбол играть. Грамотно сказал. Канчельскис заявил, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом? Конечно, согласен с Андрюхой. Это все равно что я сейчас скажу: «Абаскаль когда-нибудь забьет мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это сделать. На самом деле это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу. Мой совет всем: не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой — за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль — что он, кто он такой? Как бы я описал Гильермо одним словом? Надо в Испании такие вопросы задавать. Интересно, ответит кто-то?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).