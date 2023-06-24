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Сегодня, 02:59

Мостовой: «Малком — самый техничный футболист РПЛ, он превосходит Промеса»

Иван Торопцев
Корреспондент
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал форварда «Зенита» Малкома самым техничным футболистом РПЛ.

«Малком — самый техничный игрок в РПЛ. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца. Возможный уход Малкома станет проблемой для «Зенита» и потерей для нашей лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-malkom-samy-j-tehnichny-j-futbolist-rpl-on-prevoshodit-promesa/
Александр Мостовой
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
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