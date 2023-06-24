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Сегодня, 01:46

Представитель Рыбуса объяснил, почему футболист решил перейти в «Рубин»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Роман Орещук, представитель агентства Magic Football Lab, клиентом которого является защитник Мацей Рыбус, объяснил, почему футболист решил продолжить карьеру в «Рубине».

«У Рыбуса было еще два варианта помимо «Рубина», но я не буду говорить какие. Выбрали казанский клуб, потому что в первую очередь заинтересованность выразил главный тренер команды. Я очень доволен переходом в «Рубин», надеюсь, Мацей получит игровую практику, потому что его хотел видеть главный тренер.
Из других стран много варианты было, но именно из России было еще два варианта. У Мацея семья здесь, и он хотел остаться рядом с семьей — это был приоритетом», — приводит Metaratings слова Орещука.

«Рубин» объявил о подписании контракта с Рыбусом в пятницу, 23 июня. Контракт с 33-летним поляком действует до конца июня 2024 года.

Предыдущим клубом футболиста был «Спартак», игрок выступал за команду с июля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstavitel-rybusya-prioritetom-maceya-bylo-ostatsya-ryadom-s-semei-u-nego-bylo-eshyo-dva-varianta-v-rpl-260968/
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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