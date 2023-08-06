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Мостовой: «Меня пригласили на гала-матч в честь столетия «Сельты» в августе, но я вряд ли поеду»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что его пригласили на гала-матч в честь столетия клуба.

«Когда я был в последний раз в Испании? Очень давно. 30 августа в этом году пройдет гала-матч «Сельты» в честь столетия клуба. Поеду ли я? Наверное, нет, просто сейчас тяжело с перелетами. Приглашали ли меня? Конечно, это же не Россия. У нас чтут тех, кто десять голов забил, они звезды. Оплачивает ли клуб дорогу или нужно на свои ехать? Конечно, оплачивает», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Мостового.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи в 277 матчах за команду.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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