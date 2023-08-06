Медина — о дебютном голе за «Спартак»: «Я успел отдать одну передачу, а затем была идеальная подача от Денисова»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о своем первом голе за команду.

«Я вышел на поле, успел отдать одну передачу, мы пошли вперед, а затем была отличная передача от нашего крайнего защитника Денисова. Подача была просто идеальной, я сумел замкнуть ее. Очень счастлив, что так получилось.

Я часто иду в штрафную, всегда стараюсь создавать опасность. Я шел туда с большой уверенностью, потому что перед выходом на замену главный тренер сказал, что нам нужно добавить энергии. К счастью, это получилось. Я забил свой первый гол за «Спартак», чему я безгранично счастлив.

Все ребята счастливы за меня. Меня, естественно, все поздравили. Это особенно важно, потому что первые две недели здесь у меня была небольшая травма, период был не самый простой», – сказал Медина в интервью пресс-службе клуба.

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.