Мостовой заявил, что находится в процессе получения тренерской лицензии

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему получения тренерской лицензии.

«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», — приводит слова Мостового Sport24.

Недавно Мостовой заявил, что планирует получать тренерскую лицензию, но заметил, что за обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для него это очень много и он будет искать спонсоров.