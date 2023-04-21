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Сегодня, 18:11

Мостовой заявил, что находится в процессе получения тренерской лицензии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему получения тренерской лицензии.

«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», — приводит слова Мостового Sport24.

Недавно Мостовой заявил, что планирует получать тренерскую лицензию, но заметил, что за обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для него это очень много и он будет искать спонсоров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-mostovoy-o-trenerskoy-litsenzii-razgovarivayem-na-etu-temu-vse-v-protsesse
Александр Мостовой
Футбол
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