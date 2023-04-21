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Гаврилов — о неудачах «Спартака»: «Одни игры они проводят невыразительно, другие — хорошо»

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос «СЭ», стоит ли оставлять Гильермо Абаскаля в команде после результатов весенней части сезона.

«Это вопросы к руководству. Мы надеемся, что команда будет хорошо играть и набирать очки. Руководству нравится, как он работает. Футбольная команда — это коллектив. Совокупность главных тренеров, помощники и все остальное. Мы не можем залезть в коллектив, когда мы с ними не общаемся практически. Мы же не знаем , как они живут, не видим тренировки. Одни игры они проводят невыразительно, другие — хорошо. Это футбол. Это разная подготовка, разные соперники. Все надо учитывать», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 23 туров московский клуб занимает третье место с 45 очками в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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