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Сегодня, 15:50

Мостовой заявил, что не поедет на стажировку к Абаскалю в «Спартак»: «Смеетесь что ли?»

Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о возможной стажировке у нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— У вас не было интереса пройти стажировку в «Спартаке» у Абаскаля?

— Да вы что, смеетесь что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! (Смеется).

— Он все-таки тренер клуба РПЛ.

— Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар! Не надо этого делать. Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет, давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году он завершил карьеру игрока.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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