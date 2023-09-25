Мостовой: «С удовольствием пройду стажировку в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил корреспонденту «СЭ» о желании пройти стажировку в «Динамо».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

«Во-первых, я не говорил о стажировке, это говорили они. Если такая возможность будет, то я с удовольствием пройду стажировку в «Динамо», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году он завершил карьеру игрока.