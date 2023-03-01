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Сегодня, 11:26

Мойзес прокомментировал свое будущее в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о своем будущем в московском команде.

«Сейчас я хотел бы полностью сосредоточиться на играх команды, впереди вторая часть РПЛ. Хотел бы я остаться в ЦСКА? Все вопросы моему агенту. Все руководители клуба знают мое желание», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету Мойзеса в текущем сезоне один гол и две голевые передачи в 20 матчах за армейцев во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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