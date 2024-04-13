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Сегодня, 20:33

Мусаев — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: «Я даже не смотрю в таблицу»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о борьбе команды за чемпионство в РПЛ. В 24-м туре команда проиграла «Зениту» со счетом 1:2.

— Впереди еще вся борьба. Но насколько тяжело воспринимать поражение от прямого конкурента? Были ли вы в подобной ситуации? Как сохранить настрой? Будете говорить с игроками?

— С игроками всегда нужно разговаривать. Всегда должен быть контакт. Сейчас нужно остыть и отдохнуть. Будет новый день, будут новые силы. Мы не можем останавливаться. Каждую игру нужно играть как финал.

— Ваш коллега Семак сказал, что четыре очка ничего не гарантируют «Зениту». Как вы оцениваете шансы «Краснодара» на успех?

— Я больше думаю о том, чтобы нам играть так, как мы играли в первом тайме. Я даже не смотрю в таблицу. Не важно. Важно играть так, как мы сегодня играли в первом тайме. Тогда будут победы. Все мои мысли о том, как сделать тот футбол, который бы хотелось. А мысли и очки будут.

— Много слухов ходило после отставки Ивича о том, что Галицкий был недоволен его футболом. С вами был разговор о том, что игру команды надо перестраивать именно в сторону зрелищности?

— Нет. Просто я знаю, в какой футбол я играю. Никогда от него не отходил. Надо делать то, что делал всегда. Это же не вопрос одного или двух дней. В идеале надо провести сборы и контрольные матчи. Тренеры по-разному видят футбол, но сегодня мы увидели много хороших моментов.

— У команды дисквалификации на следующий матч. Будут трудности?

— Будут. Это важные игроки для нас. Но у нас есть обойма, у других будет шанс проявить себя.

— Алонсо в порядке?

— Ко мне доктор не подходил.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. «Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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