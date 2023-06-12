Мусаев — о работе ВАР в России: «Нет футбола! Мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе ВАР в чемпионате России.

«Нет, я всеми руками за! ВАР — одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра... В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно. Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, еще этот ВАР начинается... Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне», — приводит Sport24 слова Мусаева.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23, набрав 48 очков в 30 матчах.