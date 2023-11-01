Ташуев — о задержании Бугаева за сбыт наркотиков: «Никогда не подозревал его ни в чем подобном»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, возглавлявший «Краснодар» во время выступления Алексея Бугаева, высказался о задержании экс-защитника за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Леша как футболист был очень сильный. Он нормальный парень, спокойный. Не знаю подробностей того, что происходит сейчас. У него были проблемы с нарушением режима, но другого плана. Так иногда бывает. И то это скорее не вина, а его беда. Бывают обычные нарушение, а бывает, например, алкоголь. Вопрос с наркотикам даже не обсуждается. Этого не было. Никогда не подозревал его ни в чем подобном. Поводов не было. Для меня новость то, что сейчас произошло. Проблемы с алкоголем были серьезные? Серьезные, это когда под забором валяется человек. Нарушения были. Такое бывает. Не он первый, не он последний», — сказал Ташуев «СЭ».

Сегодня появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Бугаев завершил карьеру в 2010 году. Его последним клубом стал «Краснодар». Кроме того, защитник выступал за «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо». Также на его счету 7 матчей за сборную России.