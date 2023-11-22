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Сегодня, 21:23

На станции метро «ЦСКА» открылась выставка кубков футбольного клуба ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Кубки России ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА
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Футбольный клуб ЦСКА совместно с ГУП «Московский метрополитен» организовал выставку Кубков России, которые в этом году завоевали мужская и женская команды.

Трофеи выставлены в специальных колбах на станции Большой кольцевой линии «ЦСКА». В церемонии открытия выставки приняли участие главные тренеры ПФК и ЖФК ЦСКА — Владимир Федотов и Максим Зиновьев, а также представитель Московского метрополитена.

Фото ПФК ЦСКА

Выставка пройдет с 21 ноября по 5 декабря.

В 2023 году футболисты ЦСКА обыграли «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) в финале FONBET Кубка России, женская команда ЦСКА победила в решающей игре турнира «Зенит» (4:1).

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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