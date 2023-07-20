Набабкин рассказал, как просил у Гинера деньги на автомобиль

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как обращался к президенту клуба Евгению Гинеру с просьбой помочь с деньгами на машину.

«По бизнесу за советами к Гинеру не обращался, — цитирует «Чемпионат» Набабкина. — Но помню момент — захотел купить машину, а денег не хватало. Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счет будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог купить машину. Гинер всегда старается помогать».

Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году, за время его президентства армейцы выиграли 21 турнир. Первым трофеем ЦСКА при Гинере стал Кубок России в сезоне-2001/02.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. Набабкин — трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков страны.