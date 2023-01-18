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Набиуллин: «Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин надеется, что «Рубин» вскоре вернется в премьер-лигу. Ранее футболист выступал за казанскую команду.

«Просто в голове не укладывается, как это могло произойти (вылет «Рубина»). Очень переживал за команду, смотрел постоянно ее игры. Двукратный чемпион страны, еще недавно играл в еврокубках, и вдруг такое. Трудно объяснить, что произошло. Надеюсь, «Рубин» выберется из кризиса и вернется в РПЛ», — цитируют «Известия» Набиуллина.

В этом сезоне Набиуллин сыграл в 13 матчах во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ — 37 очков.

Источник: https://iz.ru/1455101/aleksei-fomin/slyshal-ob-interese-sautgemptona
Эльмир Набиуллин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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