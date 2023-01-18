Набиуллин рад, что Галактионов перешел в «Локомотив»

Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин в интервью «Известиям» прокомментировал переход тренера Михаила Галактионова в «Локомотив».

— Ожидали, что всего за полгода работы в «Нижнем Новгооде» Михаил Галактионов получит приглашение в «Локомотив»?

— Не удивлен этим. Специалист очень грамотный, мне нравилось с ним работать. Я узнал от него очень много нового. По тактике, по передвижениям. Даже при моем опыте игры за «Рубин» и «Зенит» я все равно узнал что-то новое. И ребята между собой говорят, что это сильный тренер. Мы все очень рады, что Галактионов перешел в «Локомотив».

— Что нового узнали конкретно от него после игры в Питере и Казани?

— Когда ты переходишь в «Зенит», то уже должен быть максимально обучен. И тебя не буду заново учить тому, чему ты не научился ранее. А здесь, в «Нижнем», команда молодая, тебе конкретно объясняют, в какой момент что делать. Этим и занимался Галактионов. В «Зените» так объяснять не будут.