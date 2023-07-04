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Начались съемки фильма о Федоре Черенкове

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Начались съемки фильма о легендарном полузащитнике «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове. Картина получила название «Федя. Народный футболист».

«Народный любимец и лучший футболист страны Федор Черенков мечтает сыграть на чемпионате мира, но главный тренер сборной отказывает ему в поездке из-за психологических проблем. Ради своего клуба и дочери, Федор, научившись жить со своей проблемой, возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. Это история, возможно, лучшего футболиста страны последних пятидесяти лет, так и не исполнившего свою мечту, но остающегося сильным вопреки всем обстоятельствам жизни», — говорится в описании в официальном Telegram-канале, посвященном фильму.

В фильме сыграют такие известные актеры, как Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко.

23 мая генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказывал «СЭ», что съемки фильма о Федоре Черенкове планируется завершить в сентябре 2023 года.

Источник: https://t.me/FCherenkov
Федор Черенков
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