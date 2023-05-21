Нагорных объяснил, почему защитника «Локомотива» Магкеева прооперируют в Европе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему защитника «Локомотива» Станислава Магкеева прооперируют в Европе.

«Станислав будет прооперирован в одной из европейских клиник, все договоренности для этого есть, он в ближайшие дни туда направится. Мы хотим сделать операцию там, где спортивная травма, потому что у нас делают операции на кресты, но все-таки мы хотели бы, чтобы операция была сделана в той клинике, где оперируются футболисты на потоке, такой клиники в России нет», — приводит слова Нагорных ТАСС.

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.