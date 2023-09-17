Нагорных: «Глобальной реконструкции «РЖД-Арены» не будет, но мы работаем в этом направлении»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, будет ли клубный стадион продолжать обустраиваться.

«Мы потихоньку начинаем приводить нашу территорию в порядок, делать ее более удобной. Задач очень много. Наш стадион — самый первый среди серии новых арен современной России, в этом году он отметил 20-летие. Мы будем точечно решать вопросы о том, чтобы на стадионе нашим болельщикам было более комфортно. Пока глобальной реконструкции не будет, потому что экономика сегодня не позволяет. Но мы точно будем работать в этом направлении. Очень благодарны нашим болельщикам за то, что они поддерживают клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД-Арена» (Москва), вместимость которого составляет 27 320 зрителей.

На данный момент железнодорожники занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 7 туров. 17 сентября московская команда дома сыграет против «Оренбурга». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.