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Сегодня, 15:08

Нагорных — о медийной активности Дзюбы: «Такие спортсмены продвигают интерес к футболу»

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что думает о медийной активности форварда команды Артема Дзюбы в его шоу с экс-тренером «Рубина» Леонидом Слуцким на YouTube.

«Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон. Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», — приводят «Известия» слова Нагорных.

Дзюба стал игроком московской команды в феврале этого года. 35-летний форвард провел 9 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Железнодорожники на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 11 туров.

Источник: https://iz.ru/1587309/aleksei-fomin/my-s-dziuboi-vzaimno-protianuli-ruku-pomoshchi
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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