Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Нагорных: «Никаких переговоров с Черчесовым не начинали. У «Локомотива» есть главный тренер, которому мы доверяем»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, предлагал ли московскому клубу Станислав Черчесов свои услуги главного тренера.

«Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым», — приводят «Известия» слова Нагорных.

Также он не считает проблемой присутствие Черчесова на матчах железнодорожников.

«Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды», — добавил специалист.

60-летний Черчесов является бывшим главным тренером сборной России по футболу. Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Легию» и другие команды. Последним местом его работы был «Ференцварош», который российский специалист покинул летом 2023 года.

Железнодорожники на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 11 туров.

Источник: https://iz.ru/1587309/aleksei-fomin/my-s-dziuboi-vzaimno-protianuli-ruku-pomoshchi
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Читайте также
39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Доверять Абаскалю — правильная тактика руководства «Спартака». Мнение Алланазарова
В ставке «Спартака» на Абаскаля есть логика, но риска — больше. Мнение Рабинера
Нагорных назвал хорошей сделкой переход Изидора в «Зенит»
«Спартак» заверил КДК РФС, что инцидент с бол-боем больше не повторится
Источник: будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступлений команды осенью
Партнер «Спартака» не исключил, что команда проведет выставочный матч в Китае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных назвал хорошей сделкой переход Изидора в «Зенит»