Нагорных: «Никаких переговоров с Черчесовым не начинали. У «Локомотива» есть главный тренер, которому мы доверяем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, предлагал ли московскому клубу Станислав Черчесов свои услуги главного тренера.

«Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым», — приводят «Известия» слова Нагорных.

Также он не считает проблемой присутствие Черчесова на матчах железнодорожников.

«Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды», — добавил специалист.

60-летний Черчесов является бывшим главным тренером сборной России по футболу. Также он тренировал «Спартак», «Динамо», «Амкар», «Легию» и другие команды. Последним местом его работы был «Ференцварош», который российский специалист покинул летом 2023 года.

Железнодорожники на данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 11 туров.