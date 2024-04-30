Егор Голенков: «Шутка Безрукова — это прикольно»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

— В чем секрет Роналдо?

— Хорошо играет головой. Несколько мячей ей забил.

— Матч «Ростова» с «Зенитом» может стать чемпионским для питерцев. Есть опасения на этот счет?

— Пока еще рано для опасений. Но примерно понимаем, что для «Зенита» матч будет очень важным. Да и мы еще неизвестно, за что можем зацепиться.

— Шутка Безрукова — надо ли за нее наказывать?

— Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.