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Сегодня, 08:50

Егор Голенков: «Шутка Безрукова — это прикольно»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

— В чем секрет Роналдо?

— Хорошо играет головой. Несколько мячей ей забил.

— Матч «Ростова» с «Зенитом» может стать чемпионским для питерцев. Есть опасения на этот счет?

— Пока еще рано для опасений. Но примерно понимаем, что для «Зенита» матч будет очень важным. Да и мы еще неизвестно, за что можем зацепиться.

— Шутка Безрукова — надо ли за нее наказывать?

— Я считаю, что это прикольно. И если у нас хотят медийно развивать футбол, то почему бы нет? Наказывать не нужно.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Егор Голенков
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