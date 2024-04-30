Защитник «Ростова» Вахания: «Роналдо — кормилец наш»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о вингере клуба Роналдо после матча с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Почему футболисты «Ростова» начали так часто финтить в последних матчах?

— Не знаю, на тренировках над этим не работаем. Просто импровизация.

— У Роналдо четыре гола в апреле. Что в команде про него думают?

— Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.

— После гола «Оренбургу» он чуть ли не впервые отметил гол не в стиле Криштиану...

— Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал!

23-летний Роналдо в этом сезоне РПЛ провел за «Ростов» 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.