Мохеби — о звонке мечты: «Криштиану Роналду? Я самодостаточная личность»

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о звонке мечты.

— Есть ли у вас звонок мечты: человек, от которого хотели бы принять звонок больше всего? Например, Криштиану Роналду.

— Криштиану Роналду мой кумир. Но такого желания, чтобы мне кто-то позвонил нет, я Мохаммад Мохеби, самодостаточная личность.

Ранее Мохеби заявлял, что перед каждой игрой, а также после звонит маме.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. 25-летний иранец в 27 матчах за желто-синих забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.