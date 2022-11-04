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Сегодня, 18:05

Мелкадзе: «Постараюсь забить «Спартаку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о настрое на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— Георгий, ты «Спартаку» еще не забивал. Когда планируешь исправить это?

— Стараюсь всегда выкладываться в любом матче. В субботу, конечно, постараюсь забить.

В какой я сейчас форме? Залечил небольшое повреждение, пропустил игру с «Зенитом», с «Уралом» сыграл около 35-40 минут и в целом набрал необходимые кондиции, чтобы выступать хорошо.

— Сарвели и Джорджевич играют на твоей позиции. Как ты относишься к конкуренции и есть ли она?

— Конкуренция безусловно есть и это всегда хорошо! Благодаря ей ты всегда будешь прогрессировать, да и хуже точно будет.

— Скоро чемпионат мира, поэтому скажи, за кого будешь болеть?

— Всегда интересно поболеть за Бразилию, хотя они не очень выступили на последнем чемпионате мира. Но, наверное, за них.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/postarayus-zabit-spartaku-predmatchevoe-intervyu-s-georgiem-melkadze/
Георгий Мелкадзе
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