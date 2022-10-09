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Сегодня, 17:42

Соболев: «В эпизоде с Джикией, считаю, это красная карточка»

Микеле Антонов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о жестких стыках, которые произошли по ходу матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

— Было несколько довольно жестких моментов у вас и Джикии. О чем это говорит?

— Что было у меня? Ударили в бок, дыхание сбилось. А в эпизоде с Георгием, считаю, это красная карточка. Там прямой ногой в колено, у него вся нога синяя. Я повтор видел, да. По фотографии видел — прямой ногой в колено, страшно. Жесткий матч против «Крыльев»? Если брать отрезками, то да.

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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