Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»

Промес заявил, что «Спартак» «порвет» ЦСКА в дерби

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби!» — сказал Промес «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.

Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак