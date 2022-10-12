Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»

Сегодня, 10:00
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби!» — сказал Промес «СЭ».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.
Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.
30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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Основные источники исследования