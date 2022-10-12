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Сегодня, 10:00

Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»

Промес заявил, что «Спартак» «порвет» ЦСКА в дерби
Антон Иванов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби!» — сказал Промес «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.

Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.

30-летний Промес в текущем сезоне провел 16 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
18
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