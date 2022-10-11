Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА

Как стало известно «СЭ», капитан «Спартака» Георгий Джикия примет участие в предстоящем дерби с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России. Защитнику москвичей удалось избежать серьезной травмы в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

На 45-й минуте игры с самарцами после подачи углового защитник самарской команды Зотов столкнулся с 28-летним российским футболистом красно-белых.

Джикии не понадобилось медицинское обследование. Защитник начнет подготовку к московскому дерби вместе с командой. В текущем сезоне Джикия провел 14 матчей за «Спартак» и сделал две результативные передачи.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак