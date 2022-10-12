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Сегодня, 21:27

Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»

Широков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром»
Руслан Минаев

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (3:2).

По словам бывшего хавбека «Зенита», качество игры в исполнении обеих команд было невысоким.

«Много голов и хорошая интрига, но качество невысокое. Огромный процент брака. Большое количество невынужденных ошибок, брака в простейших передачах. Как только делают больше трех точных передач в атаке, сразу момент возникает. Всех, как и в матче ЦСКА — «Динамо», впечатлило количество моментов, но сколько брака!» — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и идет на 2-м месте. «Краснодар» — 5-й с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-u-rostova-i-krasnodara-by-l-ogromny-j-protsent-braka/

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Интер 0
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29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

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Милан 0
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17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

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1.41

Ф1(1.5)

22%

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Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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