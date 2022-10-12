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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» (3:2).
По словам бывшего хавбека «Зенита», качество игры в исполнении обеих команд было невысоким.
«Много голов и хорошая интрига, но качество невысокое. Огромный процент брака. Большое количество невынужденных ошибок, брака в простейших передачах. Как только делают больше трех точных передач в атаке, сразу момент возникает. Всех, как и в матче ЦСКА — «Динамо», впечатлило количество моментов, но сколько брака!» — цитирует Широкова «РБ Спорт».
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» набрал 25 очков и идет на 2-м месте. «Краснодар» — 5-й с 21 очком.
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