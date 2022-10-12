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Сегодня, 17:40

Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»

Роман Терюшков прокомментировал свой уход из «Химок»
Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Роман Терюшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой уход из клуба.

«Со спортом связана моя жизнь. Если говорить об уходе из «Химок», то когда последние два года «Химки» играли, я помогал им. У клуба появился инвестор, а это очень важно. Когда я избирался в Госдуму, совет учредителей попросил меня присоединиться и войти в попечительский совет. На тот момент я согласился. Сейчас понимаю, что мой уход — это не сиюминутное решение, я достаточно давно уже думал. Моя основания работа — Госдума и комитет физкультуры и спорта. Ты не можешь предвзято действовать, когда ты эмоционально вовлечен и не соблюдаешь дистанцию. Когда с активными участниками решались вопросы, касающиеся футбола, мне приходилось рассматривать с оглядкой на ФК «Химки». Это сильно мешало. Я остаюсь преданным болельщиком команды. Уверен, что команда выберется из ситуации, несмотря на тяжелое время. Поменялся весь менеджмент, пришли достойные ребята. Дальше должны быть только победы! Болею теперь за «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков ответил на вопрос, скучает ли по работе в «Химках».

«Скучаю ли я по работе в «Химках»? Это нельзя назвать работой. Это все же попечительский совет, когда ты больше занимаешься стратегической работой по привлечению инвесторов. Но так как ты эмоционально в это погружен, нельзя было посмотреть с другой стороны на футбол, деятельность агентов. В некоторых аспектах работа сдерживала. Я принял такое решение. Учредители с пониманием к нему отнеслись. Вопросов никаких нет», — добавил Терюшков.

9 октября в своем Telegram-канале Терюшков сообщил, что вышел из наблюдательного совета клуба.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» после 12 матчей располагаются на 15-й строчке.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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