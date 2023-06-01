Нападающий «Торпедо» Жажа рассказал об адаптации в Москве

Нападающий «Торпедо» Жажа рассказал «СЭ» о своей адаптации в Москве.

«Мне нравится в Москве. Я посетил Красную Площадь, она невероятная. Город очень чистый. Русская еда отличная, но честно не могу выделить какое-то блюдо. Для меня адаптация прошла отлично», — сказал Жажа «СЭ».

22-летний бразилец перешел в московский клуб минувшей зимой на правах аренды из «Атлетико Паранаэнсе». Его соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Всего он сыграл за московский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.