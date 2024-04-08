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Сегодня, 09:30

Артур — о паспорте РФ: «Не думал об этом. Посмотрим, может быть, позже»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Артур высказался о возможном получении российского гражданства.

Ранее его бразильский одноклубник Нино в интервью «СЭ» признался, что был бы рад обрести паспорт Российской Федерации.

— Нино сказал, что был бы рад получить российский паспорт. А ты думал об этом?

— Нет, я об этом не думал. Сейчас я сосредоточен на своей игре. Посмотрим. Может быть, попозже.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей и забил гол.

ФК Зенит
Артур (Зенит)
Нино (Зенит)
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