Артур — о паспорте РФ: «Не думал об этом. Посмотрим, может быть, позже»

Нападающий «Зенита» Артур высказался о возможном получении российского гражданства.

Ранее его бразильский одноклубник Нино в интервью «СЭ» признался, что был бы рад обрести паспорт Российской Федерации.

— Нино сказал, что был бы рад получить российский паспорт. А ты думал об этом?

— Нет, я об этом не думал. Сейчас я сосредоточен на своей игре. Посмотрим. Может быть, попозже.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей и забил гол.