Орлов — о победе «Спартака»: «Конечно, Лещук ошибся, но нужно говорить и о заменах Абаскаля»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ не только из-за ошибок голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Начнем с московского дерби. Конечно, две ошибки Лещука повлияли на исход матча. Но! Нужно говорить и о заменах Абаскаля. Четыре человека, которые вышли на поле, создали определенное давление, освежили игру красно-белых.

Да, «Динамо» имело преимущество, было ближе ко второму голу. Правда, пенальти в ворота «Спартака» — это больше стечение обстоятельств. Тем не менее бело-голубые были быстрее, агрессивнее. Тюкавин несколько раз отклеивался от опекунов, не получалось толком пробить. Моментов хватало, подвела реализация.

А затем Абаскаль выпустил Игнатова. Этот парень нацелен на удар. До него играл Угальде. Активный, но я никак не возьму в толк: почему он так глубоко опускается в поисках мяча? Ему же надо быть в штрафной площади! Отскакивает назад, в итоге теряются связки.

Игнатов же, не задумываясь, получая пас, пробивал по воротам. Да, где-то повезло, Лещук сплоховал, но Михаил во всяком случае рисковал, бил. До него никто этого почему-то не делал.

В составе команды Лички я бы выделил Карраскаля и Лаксальта. Но вот оборона... Согласитесь, «Динамо» многовато пропускает. Два в Кубке от «Зенита», четыре от «Ростова», сегодня — два... Ну что это такое? Если претендуешь на чемпионство, нельзя так действовать сзади. Это касается и защитников, и вратаря».

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