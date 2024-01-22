Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем режиме питания.

«В команде стараюсь всегда есть одно и то же, держаться привычного сбалансированного питания, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — В отпуске мог побаловать себя десертом или бургер съесть — это нормально. На сборы обычно привозишь один-полтора лишних килограмма, но они быстро уходят во время тренировок. Когда держишь себя в форме, общее состояние заметно улучшается. Практически полностью исключил сахар, очень редко позволяю себе сладкое. Стал в принципе меньше есть, не ем на ночь, хотя раньше мог, пью больше воды. Ушел вес, стал намного лучше себя чувствовать — как в тренировочном процессе, так и за его пределами.

После «Тамбова» я вообще резко набрал — в «Торпедо» и «Крыльях» весил около 82 кг. Но и в то время мне было комфортно, выдерживал все нагрузки. С тех пор у меня ушло 3 кг, во вторник взвешивался — ровно 79. Думаю, скину еще, потому что энергии на сборах тратится все больше, плюс питание правильное. И это хорошо, потому что я чувствую, как это ощущается в работе на поле».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.