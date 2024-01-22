Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:47

Сергеев — о сборе «Зенита» в ОАЭ: «Хорошо, что будет много товарищеских игр»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о первом тренировочном сборе питерцев в ОАЭ во время зимней паузы в РПЛ.

«Это третьи зимние сборы для меня, и все отлично, есть все условия для подготовки: шикарный отель, хорошее поле и отличный тренировочный процесс. Соскучился по ребятам и работе, хорошо, что будет много товарищеских игр на этом сборе и на следующем. Просыпаюсь по местному времени в девять часов, это восемь по Петербургу. Ложусь с двенадцати до часу, иногда сплю между тренировками. Перед сном можем поиграть с ребятами на приставке или в карты. Это интересно, после двух тренировок надо поднять эмоции — получаем их в вечерних играх», — приводит слова форварда сайт питерского клуба.

21 июня «Зенит» в первой товарищеской игре на сборе в ОАЭ разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1. У команды запланировано еще 3 матча в Абу-Даби. Соперниками петербуржского клуба будут корейский «Чонбук» (24 января), «Урал» (27 января) и «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии (28 января).

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Форвард «Зенита» Сергеев не ожидал, что «Краснодар» будет лидером в РПЛ к зимнему перерыву
Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»
Генеральный директор «Пари НН»: «Пока клуб не получил деньги за Севикяна. Никаких проблем нет, ждем»
Агент Конате рассказал, что перед Новым годом «Ахмат» отказал зарубежному клубу в приобретении игрока
Источник: «Локомотив» просит за трансфер Тикнизяна в «Зенит» от 10 до 12 миллионов евро
Нобоа отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент Конате рассказал, что перед Новым годом «Ахмат» отказал зарубежному клубу в приобретении игрока

Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»