Сергеев — о сборе «Зенита» в ОАЭ: «Хорошо, что будет много товарищеских игр»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о первом тренировочном сборе питерцев в ОАЭ во время зимней паузы в РПЛ.

«Это третьи зимние сборы для меня, и все отлично, есть все условия для подготовки: шикарный отель, хорошее поле и отличный тренировочный процесс. Соскучился по ребятам и работе, хорошо, что будет много товарищеских игр на этом сборе и на следующем. Просыпаюсь по местному времени в девять часов, это восемь по Петербургу. Ложусь с двенадцати до часу, иногда сплю между тренировками. Перед сном можем поиграть с ребятами на приставке или в карты. Это интересно, после двух тренировок надо поднять эмоции — получаем их в вечерних играх», — приводит слова форварда сайт питерского клуба.

21 июня «Зенит» в первой товарищеской игре на сборе в ОАЭ разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1. У команды запланировано еще 3 матча в Абу-Даби. Соперниками петербуржского клуба будут корейский «Чонбук» (24 января), «Урал» (27 января) и «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии (28 января).

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.