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Сегодня, 18:41

Наумов — о гендиректоре «Локомотива»: «Леонченко просто никакой, он сыграл большую роль в немецкой афере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

«Он сыграл большую роль в немецкой афере. И когда всех оттуда убирали — Цорна и других, надо было, конечно, расставаться и с Леонченко, нельзя было его оставлять.

Он не то чтобы слабый, он просто никакой. Все решения принимались за него, он сидел и отмалчивался, кивал. Это такой человек, который, как в «Золотом теленке», только подписывал бумаги. На его месте ни один руководитель клуба не стоял бы в стороне, а он это делал и проявил себя с самой худшей стороны именно в те времена, когда в клубе были немцы. И оставлять его в «Локомотиве» смысла не было», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

51-летний специалист занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года.

После первого круга «Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Леонченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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