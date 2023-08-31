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Сегодня, 21:14

Наумов высказался о ситуации с газоном «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации с газоном «Сочи».

«Вы знаете, конечно, в моей карьере случались такие матчи, когда приходилось команде играть на ужасном поле. Но я должен сказать, что, когда комментаторы поддерживают руководителей «Сочи», объясняя это тем, что там такой климат, что трава не растет — это бред. Просто такой бред, который слушать даже не надо. Вся беда в том, что у этого поля нет хозяина, им никто не занимается. Посеяли травку и бог с ней, пусть растет как растет. Спортивный газон — это такая штука, там не то, что агроном должен быть, там есть отдельная профессия. Вот эти люди занимаются полем профессионально, это начиная с дренажа, подогрев. Сейчас такие технологии, что вырастить траву на льду можно. А уж в Сочи! В Томске, в Сибири выращивают. Лига должна дать принципиальную оценку таким вещам. Надо штрафовать и переносить игры. Поверьте, если накажут «Сочи», тогда и климат наладится, и трава станет хорошей», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру»

Ранее на качество поле на стадионе «Фишт» жаловались игроки ЦСКА.

После шести туров «Сочи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005307187_naumov__o_gazone_v_sochi_esli_byi_klub_nakazali_to_i_klimat_naladitsya_i_trava_srazu_stanet_horoshey
Футбол
ФК Сочи
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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