Сегодня, 21:14
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации с газоном «Сочи».
«Вы знаете, конечно, в моей карьере случались такие матчи, когда приходилось команде играть на ужасном поле. Но я должен сказать, что, когда комментаторы поддерживают руководителей «Сочи», объясняя это тем, что там такой климат, что трава не растет — это бред. Просто такой бред, который слушать даже не надо. Вся беда в том, что у этого поля нет хозяина, им никто не занимается. Посеяли травку и бог с ней, пусть растет как растет. Спортивный газон — это такая штука, там не то, что агроном должен быть, там есть отдельная профессия. Вот эти люди занимаются полем профессионально, это начиная с дренажа, подогрев. Сейчас такие технологии, что вырастить траву на льду можно. А уж в Сочи! В Томске, в Сибири выращивают. Лига должна дать принципиальную оценку таким вещам. Надо штрафовать и переносить игры. Поверьте, если накажут «Сочи», тогда и климат наладится, и трава станет хорошей», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру»
Ранее на качество поле на стадионе «Фишт» жаловались игроки ЦСКА.
После шести туров «Сочи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -