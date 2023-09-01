«Пари НН» расторг контракт с 28-летним защитником Масоэро

«Пари НН» объявил об уходе защитника Лукаса Масоэро. Клуб расторг контракт с 28-летним аргентинцем.

Соглашение было рассчитано до лета 2025 года.

Масоэро перешел в «Пари НН» летом 2021 года на правах свободного агента. Он провел за клуб 58 матчей и отдал 1 результативную передачу.