Сегодня, 19:05
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 7-го тура РПЛ.
Встречу между ЦСКА и «Зенитом» рассудит Павел Кукуян.
2 сентября (суббота)
«Урал» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Пари НН» — «Рубин»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Москалёв; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Игорь Синер.
3 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ростов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Сергей Хральцов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -