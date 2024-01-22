Наумов: «Уход Тикнизяна ослабит «Локомотив». К сожалению, «Зенит» часто этим пользуется»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника московской команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Уход Тикнизяна ослабит «Локомотив». К сожалению, «Зенит» часто этим пользуется. Ахметова забрали у «Краснодара», теперь хотят Тикнизяна из «Локомотива», тем самым ослабляя конкурентов. «Локомотив» сегодня на ходу, у него сильный состав. Если он хорошо подготовится ко второй части сезона, то будет реально претендовать на второе место в чемпионате. Не знаю, как с первым, но за второе точно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Наумова.

Ранее стало известно, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, железнодорожники просят за переход 24-летнего защитника от 10 до 12 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.