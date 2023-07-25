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Названа сумма, которую «Зенит» требует за Алипа с «Фенербахче»

Виктория Кравченко
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«Зенит» надеется выручить с продажи защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа 5 миллионов евро, сообщил РИА «Новости» источник.

По данным источника, «Фенербахче» не готов платить эту сумму за 23-летнего футболиста.

«Фенербахче» и еще ряд клубов действительно заинтересованы в Алипе. Но «Зенит» и лично Александр Медведев решили, что не продадут футболиста менее, чем за 5 миллионов евро. Турки такие деньги платить не готовы», — сообщил источник.

Ранее об интересе «Фенербахче» и «Бешикташа» к игроку сообщал TRT Spor.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.

 

Источник: https://rsport.ria.ru/20230725/zenit-1886137231.html
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Нуралы Алип
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