Названа сумма, которую «Зенит» требует за Алипа с «Фенербахче»

«Зенит» надеется выручить с продажи защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа 5 миллионов евро, сообщил РИА «Новости» источник.

По данным источника, «Фенербахче» не готов платить эту сумму за 23-летнего футболиста.

«Фенербахче» и еще ряд клубов действительно заинтересованы в Алипе. Но «Зенит» и лично Александр Медведев решили, что не продадут футболиста менее, чем за 5 миллионов евро. Турки такие деньги платить не готовы», — сообщил источник.

Ранее об интересе «Фенербахче» и «Бешикташа» к игроку сообщал TRT Spor.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 казахстанец принял участие в 13 матчах команды и не отличился результативными действиями.