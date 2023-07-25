РФС: «Доносим до ФИФА, что клубы не должны наказываться санкциями, если ведут себя добросовестно»

Служба коммуникаций РФС прокомментировала запрет на регистрацию новичков, наложенный на «Ростов» со стороны ФИФА.

«На наш взгляд, на клубы не должны налагаться санкции или ограничения, если они ведут себя добросовестно и в их действиях нет каких-либо нарушений. Такую позицию мы последовательно доносим до коллег из ФИФА, предлагаем различные варианты выхода из сложившейся ситуации и надеемся, что нам удастся прийти к консенсусу», — сказали «РБ Спорт» в службе коммуникаций РФС.

ФИФА запретила «Сочи» регистрацию новичков из-за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер шведа Понтуса Альмквиста.

23 июля в Telegram-канале «Ростова» появилось обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца, где он объяснил ситуацию: «Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам».