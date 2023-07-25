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РФС: «Доносим до ФИФА, что клубы не должны наказываться санкциями, если ведут себя добросовестно»

Виктория Кравченко
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Служба коммуникаций РФС прокомментировала запрет на регистрацию новичков, наложенный на «Ростов» со стороны ФИФА.

«На наш взгляд, на клубы не должны налагаться санкции или ограничения, если они ведут себя добросовестно и в их действиях нет каких-либо нарушений. Такую позицию мы последовательно доносим до коллег из ФИФА, предлагаем различные варианты выхода из сложившейся ситуации и надеемся, что нам удастся прийти к консенсусу», — сказали «РБ Спорт» в службе коммуникаций РФС.

ФИФА запретила «Сочи» регистрацию новичков из-за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер шведа Понтуса Альмквиста.

23 июля в Telegram-канале «Ростова» появилось обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца, где он объяснил ситуацию: «Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
РФС
ФК Ростов
ФК Сочи
ФИФА
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