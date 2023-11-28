Непомнящий о «Зените»: «Играют ниже своего уровня. Клаудиньо и Вендел не в порядке»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» играет ниже своего уровня.

«Футболисты «Зенита» играют ниже своего уровня. Лидеры Клаудиньо и Вендел явно не в порядке, но даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом. Перерыв пойдет команде на пользу. Семак все проанализирует и хорошо подготовит «Зенит» к весенней части. Насытились титулами? Вполне возможно. Только суперпрофессионалы могут держать себя в тонусе на высочайшем уровне. Это сложно психологически и обвинять футболистов очень трудно. Если говорить о финансовой мотивации, то игроки «Зенита» уже обеспечены. Им нужно искать новые вызовы. Я все время удивлялся, как Семаку удавалось мотивировать игроков на 4, 5 чемпионство. Сейчас это сделать гораздо сложнее», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.