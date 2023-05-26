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Непомнящий: «Считаю ЦСКА фаворитом матча с «Краснодаром» и всей гонки за второе место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА.

«Считаю ЦСКА фаворитом матча и всей гонки за второе место. Даже после поражения в дерби мне команда кажется более основательной и организованной, чем конкуренты. И чем «Краснодар», который очень хорош в атаке, но часто оставляет много свободных зон у своей штрафной, чем может воспользоваться ЦСКА. К тому же «Краснодар» уже лишился шансов на медали. Это не значит, что игроки не будут стараться победить в оставшихся турах, но всё равно на подсознательном уровне они уже могут мыслями готовиться к Суперфиналу Кубка России. Тогда как ЦСКА максимально мотивирован, и в этом состоянии его мало кто может остановить, если команду не подводит реализация моментов и ошибки в обороне», — цитируют «Известия» Непомнящего.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в субботу, 27 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1518576/aleksei-fomin/napadaiushchii-pas-skazhetsia-li-na-igre-spartaka-poteria-soboleva
Валерий Непомнящий
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