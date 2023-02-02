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Нгамале пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках по окончании карьеры

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Прыжок Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках, когда завершит карьеру.

— Ты сам умеешь кататься на коньках?

— Умею, но мне нельзя этим заниматься из-за риска получить травму. В контракте прописано.

— Можно попробовать прыжок хотя бы с одним поворотом?

— В конце карьеры я это сделаю, ха-ха! Когда-нибудь обязательно попробую.

— Медведева выполняла тройные прыжки. Сколько оборотов, думаешь, получится у тебя?

— Я смогу сделать только двойные!

«Динамо» пригласило на первый зимний сбор команды двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Бывшая фигуристка посещала тренировки команды, брала интервью у футболистов и участвовала в различных медиа-активностях.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
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