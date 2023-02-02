Нгамале пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках по окончании карьеры

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках, когда завершит карьеру.

— Ты сам умеешь кататься на коньках?

— Умею, но мне нельзя этим заниматься из-за риска получить травму. В контракте прописано.

— Можно попробовать прыжок хотя бы с одним поворотом?

— В конце карьеры я это сделаю, ха-ха! Когда-нибудь обязательно попробую.

— Медведева выполняла тройные прыжки. Сколько оборотов, думаешь, получится у тебя?

— Я смогу сделать только двойные!

«Динамо» пригласило на первый зимний сбор команды двукратную чемпионку мира в женском одиночном катании Евгению Медведеву. Бывшая фигуристка посещала тренировки команды, брала интервью у футболистов и участвовала в различных медиа-активностях.