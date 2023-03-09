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Нгамале заявил, что ему было сложно играть в серии из трех матчей с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Николя Нгамале объяснил, почему ему было сложно играть против «Крыльев Советов» дважды подряд в FONBET Кубке России и затем в третий раз подряд в рамках РПЛ.

«Три матча подряд с «Крыльями»? Так решили составители календаря в лиге. Очень сложно играть против одной и той же команды три раза подряд. Ты не можешь что-то сделать, ведь соперник уже знает каждое движение. Мне было сложно играть против «Крыльев», — сказал Нгамале «СЭ».

23 февраля «Динамо» уступило «Крыльям Советов» (1:2) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Вторая встреча состоялась 1 марта и завершилась вничью — 1:1.

5 марта бело-голубые обыграли самарцев в 18-м туре РПЛ со счетом 1:0.

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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