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2 апреля, 20:49

Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»

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Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал игру «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом», было непривычно смотреть на такой беспомощный «Краснодар». А во втором тайме действительно немножко наладили игру. Но после перерыва была больше равная игра. Получилась парадоксальная ситуация: в первом тайме «Краснодар» играл плохо, но выиграл его, а во втором тайме играл хорошо, но проиграл его. Если так брать по сумме всего, то, наверное, ничейный счет более закономерный, чем если бы «Краснодар» удержал победу», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля краснодарская команда проведет выездной матч против «Пари НН».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Федор Щербаченко
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