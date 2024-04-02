Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Федор Щербаченко прокомментировал игру «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом», было непривычно смотреть на такой беспомощный «Краснодар». А во втором тайме действительно немножко наладили игру. Но после перерыва была больше равная игра. Получилась парадоксальная ситуация: в первом тайме «Краснодар» играл плохо, но выиграл его, а во втором тайме играл хорошо, но проиграл его. Если так брать по сумме всего, то, наверное, ничейный счет более закономерный, чем если бы «Краснодар» удержал победу», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля краснодарская команда проведет выездной матч против «Пари НН».