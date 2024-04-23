Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:40

Нигматуллин: «2-3 игрока высокого уровня крайне необходимы ЦСКА для более стабильного выступления»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

Меня неприятно удивил ЦСКА в матче с «Ахматом», потому что команда выглядела на протяжении 90 минут плохо. Получился равный матч, не было видно целостной команды. Есть интересные и талантливые игроки, но не хватает стабильности. Мне кажется, что 2-3 игрока высокого уровня крайне необходимы для более стабильного выступления. Сейчас ЦСКА играет очень неровно", — сказал Нигматуллин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.

Руслан Нигматуллин
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Источник заявил о самоубийстве 21-летней волейболистки Михайлиной
Спасительный овертайм, кошмарный рикошет от конька вратаря и Разин в одной победе от Кубка. Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Кремль предупредил об ответе РФ в случае размещения в Польше ядерного оружия США
СМИ сообщили об исчезновении предполагаемого координатора подрыва СП
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Нигматуллин отметил лучших вратарей РПЛ на данный момент